TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'de Marmara Denizi'ndeki müsilaj felaketi gündem edildi.

Boyun Eğme'nin tanıtımı şöyle:

Marmara... Halkın ekmeğinden, haramilerin çöplüğüne

Marmara denizinde şu an yaşanan müsilaj sorunu yıllardır süre gelen yanlış atıksu arıtma politikalarının sonucu. Yıllarca yeterli şekilde arıtılmayan evsel, endüstriyel atıksular Marmara’ya boşaltıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve göz yumması ile yapıldı bu. Marmara havzasında 30 milyona yakın insan yaşıyor.

Yüzlerce sanayi tesisi, organize sanayi bölgeleri mevcut. Ve maalesef en büyük sanayi bölgesi olma iddiasıyla Marmara Denizi ve çevresinde bilerek ve isteyerek bir ekolojik kıyım yaşatıldı. Birileri kârına kâr katarken bunun bedeli bizlere ödetiliyor. Halka ödetiliyor.

Tüm bunların ortasında Kanal İstanbul ve Yenişehir projesi Marmara Denizi’ni ve etrafında yaşayan bizleri, diğer tüm canlıları yok etme projesidir. Bilimsel olarak da teknik olarak da kabul edilebilecek hiçbir tarafı yoktur. Yaşanacak ekolojik yıkımın da telafisi olmayacaktır.