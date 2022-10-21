Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında denizin yüzeyinden yaklaşık 3,5 metre derinlikte yer alan tarihi Kibatos Kalesi'ndeki su altı kazılarında zeytinyağı işliği ve hamam yapısı bulundu. (AA)
Marmara Denizi'nde zeytinyağı işliği ve hamam yapısı bulundu
Marmara Denizi'ndeki Kibatos batığında zeytinyağı işliği ve hamam yapısı bulundu.
Haber Merkezi
Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında denizin yüzeyinden yaklaşık 3,5 metre derinlikte yer alan tarihi Kibatos Kalesi'ndeki su altı kazılarında zeytinyağı işliği ve hamam yapısı bulundu. (AA)