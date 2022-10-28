Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Marmara Ereğlisi'ne yakın bir noktada yaşanan depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyuruldu.

Marmara Denizi'nin bölgeye yakın bir noktasında 4 Ekim'de de 3.1'lik bir meydana gelmişti. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının yerine dikkat çekerek, "Dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" ifadesini kullanmıştı.