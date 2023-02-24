Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 05.08'de meydana gelen depremin derinliği ise 15.01 km olarak kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 05.08'de meydana gelen depremin derinliği ise 15.01 km olarak kaydedildi.