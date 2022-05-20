Marksist sosyal bilimci Harvey derse Gezi Parkı tişörtüyle katıldı

Marksist sosyal bilimci Prof. David Harvey, Anti-Kapitalist Günlükler: Özgürlük, Gereklilik ve Anti-kapitalizm dersini çevrimiçi olarak verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Harvey derse üzerinde Gezi Parkı yazılı bir tişört ile katılarak Gezi davasında tutuklananlara destek verdi.

25 Nisan'da görülen Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilirken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.