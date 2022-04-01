Marketten sosis çalan yargıcın cezası belli oldu

İsveç’te Yüksek Mahkeme üyesi kadın yargıç, geçen yıl Noel döneminde bir marketten jambon ve sosis çalmak suçundan para cezasına mahkûm oldu.

Hâkim karşısına çıkan yüksek mahkeme yargıcı olan kadının suçlu bulunduğu söylenirken kadın yargıcın 4 bin 800 Euro para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İsveç’te yaşayan 67 yaşındaki kadın yargıcın, başkent Stockholm’ün merkezindeki şarküteri mağazasından jambon ve sosisleri çaldığını fark eden görevliler durumu polise ihbar etti.

Noel zamanı gerçekleşen hırsızlık olayında, kadın yargıç hırsızlık suçuyla mahkeme karşısına çıktı.

İsmi açıklanmayan kadın yargıç, hakkında çıkan haberler ve soruşturma sonrası geçen şubat ayında istifa etmişti.

Yargıcın, çaldığı ürünleri pazar çantası içindeki başka bir torbanın içine koyarak gizleme yolunu seçtiği ortaya çıkmıştı.