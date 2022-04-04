Market fiyatlarında fark ilk kez 5 katı aştı

Üretici çıkış fiyatı ile market perakende fiyatlarını düzenli olarak gözlemleyen Denizli Tarım Platformu, Mart ayında fiyat farkının ilk kez 5 katı geçtiğini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu yürüttükleri çalışmada market fiyatlarında olağanüstü artış tespit ettiklerini kaydetti.

Şampiyon limon oldu

Araştırmada fiyat farkının en fazla açıldığı ürün limon oldu. Limonda üretici fiyatı ile market fiyatı arasındaki artış yüzde 365,82 oldu.

Maruldaki değişim yüzde 321, maydanozda yüzde 303, yeşil mercimekte yüzde 251, salatalıkta yüzde 248, kuru fasulyede yüzde 230, kırmızı mercimekte yüzde 223, kuru incirde yüzde 223, karnabaharda ise yüzde 212 oranında değişim gözlendi.

'Üretici ve tüketici soyuluyor'

Hatipoğlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Dünyanın hiçbir yerinde üretici tüketici arasındaki fiyat aralığı bu kadar olmaz. Bu üreticinin ve tüketicinin soyulmasıdır.

*Kamu kurumlarına çağrıda bulunuyorum müdahale edin. Üreticide 2 lira olan elmanın 11 lira 14 kuruşa, 1 lira 70 kuruş olan limonun 7 lira 92 kuruşa, 2 lira 90 kuruş olan marulun 12 lira 22 kuruşa, 1 lira 14 kuruş olan maydanozun 4 lira 59 kuruşa satılmasını kabul etmiyoruz.

'Çiftçinin yüreğini yaralıyor'

*Bu durum çiftçilerimizin yüreğini yaralıyor. Fiyat artışının sorumlusu çiftçiler değildir. Fiyat artışlarının üreticiye bir katkısı yok. Üretici zor durumdadır. Üretici maliyet baskısından bunaldı. Örneğin üreticimizin kullandığı mazot fiyatı son bir yılda yüzde 249 oranında arttı.