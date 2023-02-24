Margaret Thatcher'ın sözcüsü Bernard Ingham öldü

İngiltere'nin 'Demir Leydi' olarak tanınan eski Başbakanı Margaret Thatcher'ın sözcülüğünü yapan Bernard Ingham'ın 90 yaşında öldüğü duyuruldu.

Bernard, İşçi Partisi Milletvekili Tony Benn'in de sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Bernard Ingham, 1989'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hillsborough faciası sırasında ölenler için 'kafayı bulmuş kalabalık' demişti.

1979-90 yılları arasında da başbakanı olarak görev yapan “Demir Leydi” bu dönemde uyguladığı liberal-gerici-işçi düşmanı politikalarla ön plana çıktı. Kamu şirketlerinin özelleştirilmesi, sendikaların etkisinin zayıflatılması, işçi haklarının törpülenmesi Thatcher döneminde hayata geçirildi.

Thatcher'in 2013'te ölmesi ülke çapında kutlamalara yol açmıştı.