Margaret Thatcher'ın heykeline 'Muhafazakarlar defolun' yazıldı

İngiltere'de 1979'dan 1990'a kadar başbakan olarak görev yapan 'Demir Leydi' lakaplı Margaret Thatcher'ın doğduğu kentteki heykeline kimliği belirsiz kişilerce 'Muhafazakarlar defolun' yazıldı.

Grantham kentindeki yazı üzerine Lincolnshire Polisi alarma geçerken, kolluk kuvvetleri "zararın maliyetini" 339 bin dolar olarak açıkladı.

Heykelin şimdiki hali Kaideye "Tories Out" yazıldı.

Bu son eylem, ülkenin kötü şöhretli eski liderinin memleketinde dikilen anıtın üçüncü kez hedef alınışı oldu. İngiltere'de iktidar olduğu dönem boyunca işçi düşmanı politikalarıyla bilinen Thatcher'ın heykeli büyük tepkilere karşın bu sene Mayıs ayında dikilmişti. Heykelin resmi olarak açılışının yapılmasından birkaç saat sonra, bir adam heykele yumurta fırlatmış, bir başka kişiyse heykelin arkasına pembe boya atmıştı.

Eski Muhafazakar Parti lideri Thatcher'ın heykeline dönük son eylemse ülkede yeni bir başbakanın açıklanacağı siyasi bir krizin ortasında geldi. 20 Ekim'de göreve gelen Başbakan Liz Truss, Muhafazakar Parti lideri ve başbakan olarak atanmasından 6 haftalık bir bir süre sonrasında istifa etmişti.

İngiltere'de Thatcher'ın doğduğu kentte heykelinin yapımı için 300 bin pound, açılış töreni içinse ayrıca 100 bin pound daha harcanmıştı. Heykelin bulunduğu Lincolnshire'da her 6 çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Thatcher'in 2013'te ölmesi ülke çapında kutlamalarla karşılanmıştı.