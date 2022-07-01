Mardinli pazarcı: Akşamları millet çöplüğün içinden sebze topluyor

Mardin'de pazarda esnaf yüksek fiyatlardan dolayı satış yapamadıklarını, vatandaşların da alım gücünün kalmadığını belirtti. Halk pazarındaki vatandaşlardan Dilaver İnal da "Pazarın son durumu içler acısı diyebiliriz. Halkın alım gücü sıfırlanmış durumda ama fiyatlar dur durak bilmiyor. Halk istediğini alamıyor. Asgari ücrete zam yapılacakmış, asgari ücret tek bir kalem ama bütün ürünlere de aynı oranda zam geliyor. Enflasyon düşürülecek deniliyor, fiyatlar düşecek mi hayır fiyatlar düşmeyecek. Halkın alım gücü olmayınca, yaşam tarzında da mutsuzluklar, intiharlar ve ekonomik sorunlardan kaynaklı ayrılık durumları yaşanıyor" dedi.

Pazar esnaflarından Mahmut Fidan şunları söyledi:

"Millet perişan, yani bir hafta iniyor bir hafta inmiyor hep yükseliyor. İnmek yok. Herkes kendine göre bir açıklama yapıyor. Biri yükselmesinin sebebini mazota biri dolara bağlıyor. Sebebi bellidir aslında herkes de biliyor. Millet zaten perişan, bazı insanlar yiyebiliyor bazıları yiyemiyor. Akşamları gelin buraya millet çöplüğün içinden sebze topluyor evine bir lokma ekmek götürüyor. En pahalı olarak gösterebileceğim bir şey yok. Domatesten başla, salatalık hepsi pahalı." (ANKA)