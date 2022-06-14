Mardin'deki radyasyon sızıntısına ilişkin soru önergesi

22 Şubat 2022 tarihinde halihazırdaki yeni yerine taşınan ve hizmet vermeye başlayan Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 4 aydır hastaların ve personellerin normalin çok üzerinde radyasyona maruz kaldığına dair bilgiler basında yer almıştı. Yansıyan bilgilere göre hastanenin radyoloji ünitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan alınması gereken yetki belgesi ve onay yazısı alınmadan hizmete girmiş, ayrıca radyoloji ünitesi hizmete girmeden önceki ölçümlerin ve zırhlamaların yapılmadığı da vurgulanmıştı.

Hastanede yaşanan radyasyon sızıntısının nesiller boyu sürebilecek bir halk sağlığı sorunu olabileceğini belirten HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle Sağlık Bakanı Koca'ya yaşanan radyasyon sızıntısıyla ilgili sorular yöneltti.

Dundar'ın yönelttiği sorular şöyle;