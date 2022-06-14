Mardin'deki radyasyon sızıntısına ilişkin soru önergesi

22 Şubat 2022 tarihinde halihazırdaki yeni yerine taşınan ve hizmet vermeye başlayan Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 4 aydır hastaların ve personellerin normalin çok üzerinde radyasyona maruz kaldığına dair bilgiler basında yer almıştı. Yansıyan bilgilere göre hastanenin radyoloji ünitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan alınması gereken yetki belgesi ve onay yazısı alınmadan hizmete girmiş, ayrıca radyoloji ünitesi hizmete girmeden önceki ölçümlerin ve zırhlamaların yapılmadığı da vurgulanmıştı.
Hastanede yaşanan radyasyon sızıntısının nesiller boyu sürebilecek bir halk sağlığı sorunu olabileceğini belirten HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle Sağlık Bakanı Koca'ya yaşanan radyasyon sızıntısıyla ilgili sorular yöneltti.
Dundar'ın yönelttiği sorular şöyle;
- Hastanenin TAEK’ten onay raporu almadan radyoloji ünitesini hizmete açtığı iddiası doğru mudur?
- Ülke genelinde TAEK’ten onay raporu alınmadan açılan radyoloji ünitesi sayısı kaçtır?
- Mardin’de yaşanan radyoloji sızıntısının kısa, orta ve uzun vadede halk sağlığına dönük etkileri nelerdir?
- Hastanede görevli kaç personel fazla radyasyona maruz kalmıştır?
- 4 aylık süre zarfında kaç hasta fazla radyasyona maruz kalmıştır?
- Fazla radyasyona maruz kalan personeller ve hastalarla ilgili herhangi bir çalışmanız olmuş mudur veya olacak mıdır?
- Konuya dair ihmali bulunan idareciler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?