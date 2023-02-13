Mardin'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Mardin'de 15 gün süreyle basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

Mardin Valiliği, söz konusu yasağın 13 Şubat Pazartesi günü saat 00.01'den 27 Şubat Pazartesi günü saat 00.00'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 13.02.2023 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren 27.02.2023 Pazartesi günü saat 24.00 kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."