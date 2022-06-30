Mardin'de Süryani mezarlarına saldırı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde Süryanilere ait mezarların tahrip edildiği öğrenildi. Uzunca bir süreden bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle ayinlerini erteleyen Süryani cemaati, en son gittikleri ziyaretler sırasında bazı mezarların tahrip edildiğini ve kemiklerin dışarı atıldığını gördü.

Olay fark edilir edilmez jandarmaya haber verilirken yapılan incelemeler sonucunda olayın daha önce gerçekleştiği ifade edildi. 4 yıl önce defnedilmiş bir kadına ait mezarın da tahrip edildiğini fark eden Süryaniler yapılan saldırının define avcıları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyor.

Süryanilerin kutsal günlerinden birisi olarak 29 Haziran’da Mor Favlus ve Mor Fetrus'u anma için şapele giden Süryaniler mezarların tahrip edildiğini fark etti. Şapel 1000 yıl önce öldüğü düşünülen azizin mezarı üzerine inşa edilirken normalde her 29 Haziran tarihinde burada ayinler düzenleniyor ve Süryani cemaati bir araya geliyordu.