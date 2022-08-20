Mardin'de korkunç kaza: 16 ölü, çok sayıda yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir." dedi.