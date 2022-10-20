Mardin’de ekmek ve simide zam

Mardin merkez ve ilçelerinde ekmeğe yüzde 17, simit ürünlerine ise yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan zam ile birlikte 3 lira olan 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş, 6 lira olan 400 gram ekmek 7 lira oldu. Kilosu 15 lira olan peksimet ekmeği 15 liradan 17 lira 50 kuruşa yükselirken, 100 gram pide ekmek 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseldi.

Simit ürünlerine yapılan zamla birlikte 3 liraya satılan simit ise 4 lira olurken, pişirim fiyatlarına da yüzde 50 oranında zam yapıldı.