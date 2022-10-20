Mardin’de ekmek ve simide zam

Mardin’de ekmeğe yüzde 17, simide yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi

Mardin merkez ve ilçelerinde ekmeğe yüzde 17, simit ürünlerine ise yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan zam ile birlikte 3 lira olan 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş, 6 lira olan 400 gram ekmek 7 lira oldu. Kilosu 15 lira olan peksimet ekmeği 15 liradan 17 lira 50 kuruşa yükselirken, 100 gram pide ekmek 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseldi.

Simit ürünlerine yapılan zamla birlikte 3 liraya satılan simit ise 4 lira olurken, pişirim fiyatlarına da yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Haber

CHP'li Kuşoğlu: 'Asgari ücretin 10 bin liranın altında olmaması lazım'