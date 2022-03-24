Mardin'de bir mezra 10 gündür elektriksiz

Mardin’in Derik ilçesinin Bozok Mahallesi’ne bağlı Harmanlı mezrası sakinleri, giderilmeyen arıza nedeniyle 10 gündür karanlıkta yaşıyor.

Yanan trafonun tamir edilmediğini belirten köy sakinlerinden Mustafa Reşitoğlu, 3 aydır sürekli elektrik hatlarında arıza yaşandığını ancak yapılmadığını belirtti.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yle (DEDAŞ) görüştüklerini ancak sorunun çözülmediğini anlatan Reşitoğlu, trafonun yanması nedeniyle köyün karanlıkta kaldığını, mezra olarak mağdur olduklarını söyledi. Reşitoğlu, “En son 10 günden beri elektriklerimiz tümüyle kesilmiştir. Bütün müracatlarımıza rağmen yetkililerden bir sonuç alamadık. En kısa sürede giderilmesini istiyoruz” dedi. (ANKA)