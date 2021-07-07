Mardin'de askeri araca ateş açıldı: Bir asker yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı yaşamını yitirdi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."