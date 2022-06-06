Mardin’de AKP’den CHP’ye geçiş hazırlığı

Mardin’in Derik ilçesinde daha önce AKP ilçe Başkanlığı yapan Ali Osman Tutal’ın sosyal medya hesabından, “Sessizler konuşmaya karar verdi. Biz her zaman net olduk! Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımıza hep güven verdik. Kararlarımızı alırken geniş kapsamlı istişareler yapıp, çok düşünerek Kararlar aldık…Verdiğimiz Kararlarımızı uygulamaktan geri durmadık…Evet eskiden olduğu gibi şimdi de geniş kapsamlı istişarelerimizi yapıp çok düşündük. Ve kararımızı uygulamaya az kaldı” mesajını paylaşması dikkat çekti.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Mardin’de, AKP’de yıllardır siyaset yapan, milletvekili, belediye başkan adayı, ilçe başkanı olan çok sayıda ismin yakın zamanda CHP’ye geçeceği öğrenildi. Bu kişilerin önce yerelde CHP yöneticileriyle görüştüktü daha sonra Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

AKP için geçmişte önemli görevler üstlenen bu isimlerin CHP’den bazı beklentileri olduğu, görüşmelerde sona doğru yaklaşıldığı, bu isimlerin aileleriyle birlikte toplu halde CHP’ye geçmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

CHP görüşmeleri doğruladı

CHP yetkilileri, görüşmeleri doğrularken, AKP’den CHP’ye toplu geçişin Kurban Bayramı’ndan önce olabileceğini belirtti. Yıllardır AKP’de siyaset yapan ve CHP’ye geçmeye hazırlanan siyasetçiler ise konuyla ilgili konuşmak istemedi.