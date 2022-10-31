Maraş'ta otomobil işyerine daldı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak işyerine girdiği kazada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobilin, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girmesi sonucu yaralanan 3 kişiden A.K.B. (14), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, bir inşaat firmasının camından içeri girmiş, kazada sürücü ile araçtaki Z.G. (14) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14), kentteki hastanelere kaldırılmıştı. (AA)