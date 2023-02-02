Maraş'ta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, cinsel saldırıdan gözaltına alındı

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, 20 yaşındaki M.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Kuzu, 20 yaşındaki genç kadını Salı günü akşam saatlerine Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine çağırdı. Burada Kuzu, önce M.K.'yle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi, olumsuz cevap alınca da genç kadını darp etmeye başladı. Daha sonra kapının çalması üzerine Kuzu'nun uzaklaşmasıyla M.K., dışarı çıkarak sokaktaki bir kafeye sığındı.

M.K., ihbar üzerine kafeye gelen polislere Kuzu'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Kuzu'nun kendisine cinsel saldırıda bulunurken "Geri zekalı ne yapıyorsun, seni öldüreceğim" ve "Bu olayı ailene de söylersen aileni de öldürürüm. Bana bir şey olmaz sen hayatından olursun" dediğini öne süren M.K.'nin şikâyeti üzerine Kuzu gözaltına alındı.