Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kadın, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Maraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kadın enkaz altından çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kadın, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kadın, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. (AA)