Maraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kadın enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kadın, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kadın, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. (AA)

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