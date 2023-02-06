Maraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem: Diyarbakır'da yıkılan binalar var

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, çok sayıda bina yıkıldı.

Depremin ardından Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalar var. (AA)

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada , Seytantepe Kapalı Spor Salonu, Kayapınar Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yenişehir Köşkler Salonu, Yenişehir Gençlik Merkezi, Bağlar Gençlik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi Merkezi şehirdeki toplanma alanları olarak ilan edildi