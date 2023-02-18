Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5,4 km olarak kaydedildi.
Deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2023
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/5dhUmCqsPi
18.02.2023, 22:31:30 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Yetkililer evleri ağır hasarlı olan yurttaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.