Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Maraş'ta 5'in üzerinde bir deprem gerçekleşti.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Maraş'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5,4 km olarak kaydedildi.

Deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi.

Yetkililer evleri ağır hasarlı olan yurttaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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