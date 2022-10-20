Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.