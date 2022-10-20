Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.
Cihan Demirci Tansel, Çiğdem Çağlayan, Şadan Tütüncü, Zuhal Okuyan
Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Maraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 5,28 kilometre derinlikte meydana geldi.