Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona, doğum gününde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde anıldı. (AA)
Maradona'ya anma
Diego Armando Maradona doğum gününde Napoli'de anıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Maradona'ya anma
Diego Armando Maradona doğum gününde Napoli'de anıldı.
Haber Merkezi
Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona, doğum gününde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde anıldı. (AA)