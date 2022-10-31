Maradona'ya anma

Diego Armando Maradona doğum gününde Napoli'de anıldı.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona, doğum gününde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde anıldı. (AA)