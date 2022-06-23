Maradona'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme: 8 kişi yargılanacak

Kasım 2020'de geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından bakımıyla görevli doktor ve hemşireler hakkında Arjantin'de bir soruşturma başlatılmıştı.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ölümünden kısa bir süre önce ameliyat olan Diego Armando Maradona, evinde tedavi görüyordu.

Konuyla ilgili olarak bir tıp heyetinin Maradona'nın tedavisinde "eksiklik ve düzensizlikler" olduğu yönündeki tespitinin ardından mahkeme, taksirli adam öldürme suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Suçlananlar arasında beyin cerrahı ve Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, bir psikiyatrist ve psikolog, iki doktor, iki hemşire ve patronları yer alıyor.

Tüm sağlık çalışanları haklarındaki iddiaları reddetti.