Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a Ankapark yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Ankapark'la ilgili kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Kurum, Yavaş’ın Ankapark’ın durumunu basına göstermesini eleştirmiş "Yoksa 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Kurum’un eleştirilerine sosyal medyadan cevap veren Yavaş, "Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz" dedi.