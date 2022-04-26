Mansur Yavaş'tan 'Ankapark' tepkisi

ABB Başkanı Mansur Yavaş; Ankapark’ın ABB’ye devri için mahkemenin henüz karar vermemiş olmasına tepki gösterdi.
Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamayı, sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
“Bütçesi Ankaralı hemşehrilerimizin alın terinden çıkan Ankapark çürümeye devam ediyor. Siyasi hesaplarla Belediyemize devredilmeyen 801 milyon dolarlık israf yığınında zarar da ziyan da bitmiyor. Yetkililere sesleniyorum; kamu zararı ne zaman son bulacak?”
'Kalem kalem yayınlamıştık'
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’la ilgili açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: