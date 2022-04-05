Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklama

Millet İttifakı'nın henüz belirlenmeyen cumhurbaşkanı adayı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına konusunda ''6 parti ne derse uyarız'' demesinin ardından sosyal medyada Yavaş'ın aday olacağı yönünde birçok ifade yer aldı.

ABB'den yanıt

Söz konusu iddialara yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduk Gültekin'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, ''1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır'' açıklamasında bulundu.

Gültekin ayrıca ''Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz'' diye yazdı.