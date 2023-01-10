'Mansur Yavaş'ın çevresi' HDP seçmeni için anket çıkarmış: İşte sonuçlar

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘çevresinden’ Habertürk yazarı Kübra Par’a, "HDP" konulu bir bilgi notu aktarıldı.

Par yazısında "Notta HDP seçmeninin Yavaş’a karşı tutumuna ilişkin anket paylaşıldı. Ankete göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı HDP seçmeninden yüzde 60-70 düzeyinde destek görüyor. HDP, ortak aday için yaptığı çağrıların karşılıksız kaldığını belirterek cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurdu. HDP’nin önceki açıklamalarında da ortak aday için reddedilen tek isim Mansur Yavaş’tı. HDP’nin bu tutumuna Mansur Yavaş çevresinden yanıt geldi" dedi.

Habertürk yazarı Kübra Par’a "Mansur Yavaş çevresinden" gönderilen mesajda anket verileri paylaşıldı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumu en başından beri belli ve net biliyorsunuz. Defalarca bu konuda açıklama yapıldı. Bu duruşa rağmen, belirli kesimler nezdinde sayın başkanımızı kötü gösterme girişimleri adeta infaz boyutuna geldi. ‘HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy vermez‘ başlıklı yapılan siyasi açıklamalar ve bazı TV yorumları adeta belli çevrelerce linç kampanyasına dönüşür hale geldi.

Bu yüzden, aşağıda 2 farklı araştırma şirketinin ‘HDP seçmeninin son bir yıllık tercihleriyle ilgili’ sonuçlarını size bilgi mahiyetinde iletiyorum.

Son bir yılın ortalaması, Erdoğan-Yavaş senaryosunda HDP seçmeni yüzde 60-70 düzeyinde Mansur Yavaş’a destek veriyor.

Kübra Par, söz konusu anketlerin Panorama TR ve Metropol’e ait olduğunu ve “Yavaş ve Erdoğan karşı karşıya kalırsa kime oy verirsiniz” sorusuna HDP seçmeninin verdiği yanıtların yer aldığını kaydetti.