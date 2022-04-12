Mansur Yavaş'ın Akşener ve Kılıçdaroğlu ziyaretlerine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Millet İttifakı'nın Yavaş'ı göstermemesi durumunda kendilerinin Yavaş'a teklif götüreceğini açıklamasının ardından yapılan ziyaretler dikkat çekti.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Habertürk sunucusu Kübra Par'a yaptığı açıklamada; görüşmenin daha önceden planladığını belirterek; Özdağ'ın açıklamaları üzerine yapılmadığı söyledi.

İde, Kübra Par'a gönderdiği mesajda ''Mansur Bey’in ziyaretindeki amaç, mayıs ayı başında yapacağı görevdeki 3. yılına dair sunuma davette bulunmaktı. (Ziyaret) daha önceden kararlaştırılmıştı. Biz genel başkanın programlarını günlük duyuruyoruz. Ziyaret malum konu üzerine denk gelince maşallah üzerine çok öykü yazılıyor. İşin özü bu'' ifadelerine yer verdi.

Yavaş bugün ilk önce Meral Akşener ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile partilerinin genel merkezinde görüştü. Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”