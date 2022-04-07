Mansur Yavaş'a adaylık önerisine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Halktv yazarı Fikret Bila, bu öneriyi Kılıçdaroğlu'na sorduğunu ve aldığı yanıtı köşesinde aktardı:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dünkü görüşmemizde bu konuyu sordum. Özdağ’ın Munsur Yavaş’ı aday olarak önermesini, bu yönde çağrı yapmasını nasıl karşıladığına ilişkin sorumu şöyle yanıtladı:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.”