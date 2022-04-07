Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı sonrası CHP'den ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında, "Zafer Partisi olarak, bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden parlamenter sisteme geçişi yürütebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük" demiş, "Onun için de Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir" ifadesini kullanmıştı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Özdağ'ın bu çıkışının ardından CHP cephesinden ilk açıklama geldi.

TBMM Grup Başkanvekili olan CHP'li Engin Altay, "Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ve genel başkanları karar verecektir. Sayın Özdağ'ın açıklamasını, toplumun kahir ekseriyeti gibi, Millet İttifakı'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını görmesi olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'na olan güven ve umudun bir ölçüsü olarak alıyorum" dedi.