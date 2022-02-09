Mansur Yavaş zamların ardından belediyenin maliyet değişim tablolarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek’in dört aylık elektrik giderleri ile ASKİ ve EGO’nun maliyet giderlerini açıkladı. Buna göre; Halk Ekmek’in elektrik faturası, son 4 ayda 560 bin 314 TL arttı. Halk Ekmek’e bu ay 1 milyon 61 bin 436 TL elektrik faturası geldi.

ASKİ ve EGO’nun maliyet giderleri ile Halk Ekmek’e son dört aylık elektrik giderlerini gösteren tabloları sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, paylaşımına, “Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” notunu düştü.

ASKİ'nin giderleri

Buna göre; ASKİ’nin elektrik giderleri 561 milyon TL’den 1 milyar 620 milyon TL’ye, personel giderleri 240 milyon TL’den 325 milyon TL’ye, hizmet alımı giderleri 685 milyon TL’den 1 milyar 368 milyon TL’ye, kimyasal madde giderleri 47 milyon TL’den 140 milyon TL’ye yükseldi. Tabloda ayrıca 1 metreküp suyun ortalama maliyeti 13,48 TL olarak açıklandı.

EGO'nun giderleri

EGO’nun ocak ayında akaryakıt gideri 68 milyon 482 bin TL, elektrik gideri 11 milyon 742 bin TL, personel gideri 73 milyon 528 bin TL, diğer giderleri ise 45 milyon 300 bin TL oldu. Tabloda toplam gider 199 milyon 52 bin TL, toplam gelir 61 milyon 586 bin TL ve kişi başı bilet maliyeti 9,17 TL olarak yer aldı.

Halk Ekmek'in elektrik faturası

Halk Ekmek’e kasım ayında 501 bin 112 TL, aralıkta 595 bin 904 TL, ocakta 882 bin 57 TL elektrik faturası geldi. Halk Ekmek’in elektrik faturası şubatta 1 milyon 61 bin 436 TL’ye yükseldi. Buna göre; Halk Ekmek’in elektrik faturası son 4 ayda 560 bin 314 TL artış oldu.