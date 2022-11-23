Mansur Yavaş: Mamak halkı duysun, Mamak Belediye Başkanı metroya ret verecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde Mamak metrosu tartışması yaşandı. ABB'nin Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi ile ilgili çıkan tartışmada dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Yavaş'tan Mamak Belediye başkanına tepki
AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ı metro projesi üzerinden suçlayarak, "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi Meclis'e. Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım" demişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise AKP'li Köse'ye, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı bir duysun. Tehdit ediyorsunuz. Ne yapacaksınız ret mi edeceksiniz? Mamak belediye başkanı Mamak metrosuna ret verecek. Hadi görelim. Hodri meydan" diyerek yanıt verdi.