Mansur Yavaş: Geliyor gelmekte olan

Ankara'da Çankaya Belediyesi; Çayyolu Hizmet Binası, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde inşa ettiği Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi, Boztepe Mahallesinde inşa ettiği Boztepe Parkı ve Kızılırmak Mahallesinde inşa ettiği Eti Maden Parkı için toplu açılış töreni düzenledi

Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'nin toplu açılış töreninde "2019 seçimleri ile birlikte yeşeren Millet İttifakı’nın inşallah seçimlerden sonra bütün Türkiye’ye dalga dalga yayılacağını ve 11 büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerimizde yapılan çalışmalarla; devletin ve belediyelerin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterip inşallah yapılacak bir değişiklikle seçimden sonra ülkenin de çok daha konforlu, mutlu bir şekilde insanları kucaklayacak, seven, saygı duyan, onları hakir görmeyen, aşağılamayan bir yönetim şekli ile inşallah 100'üncü yılımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük, güçlü Türkiye'ye hep birlikte erişeceğiz. Geliyor gelmekte olan" dedi.