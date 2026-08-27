Mansur Yavaş CHP'nin açıklamasını yalanladı, ne düşündüğünü yine açıklamadı

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, mutlak butlan krizinin ardından CHP'den istifa etmedi ancak Yeni Parti'ye de katılmadı. Bu süreçte Yavaş'ın AKP'ye geçeceğine dair iddialar dahi gündeme geldi.

"Ortada fol yok yumurta yok" diyen Yavaş, aylardır siyasi tutumunu net bir biçimde dile getirmekten kaçınıyor.

Yavaş'ı sıkıştıran son hamle CHP'den geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmeyeceğini ima ederek şu açıklamayı yaptı:

Mansur bey, CHP’nin siyaseti içinde, siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare hâlindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok."

Sarı'nın bu sözlerine yalanlama Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden geldi.

Yavaş'ın siyasi tutumu hakkında Sarı ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, ‘Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız’ demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."

Sıfır risk, yüksek korku

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in düzenlediği bir yürüyüşe katılan Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu yönetimiyle mesafelendiği iddia edilmişti. Ancak Yavaş bu iddiaları hemen yalanlamış, rengini belli etmeyen bir açıklama yapmıştı:

Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. …İktidar 2019’dan 2023’e kadar sürekli ‘Kim aday olacak?’ diye tartıştı. Yine aynısını yapıyor ama muhalif isimler de buna alet oluyor. Biz Ankara için seçildik ve verdiğimiz sözler var tutmamız gereken. Bunlara ayıracak vaktimiz yok, hiç ilgilenmiyorum."

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçte ve sonrasındaki tartışmalarda hep mesafeli duran Yavaş, diğer yandan cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı kapatmıyor.

CHP ve Yeni Parti'den milliyetçi partilere uzanan geniş bir listenin desteğini arkasına alan Yavaş, böylece düzenin tüm unsurlarının güvencesiyle hareket ediyor.

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