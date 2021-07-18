Mansur Yavaş: Ankara’da su kullanım sınırlandırmasına gidilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından açıklamada, kentte su kullanım sınırlandırmasına gidileceğini belirtti.

Yavaş, "Bayram seyahatleri sebebiyle Ankara'mızda nüfus azaldı. Buna rağmen hobi bahçeleri ve alt kotlardaki fazla su kullanımı, şehrimizin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüklerinden kaynaklı su sorunu oluşturmaya başladı. Bu sebeple bazı önlemler almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Park ve bahçe aboneliği olan vatandaşlarımızın su kullanımını 15 Ağustos'a kadar 15 metreküp ile sınırlandıracağız. Belediyemize ait park ve bahçelerimizdeki sulama işlemini minimum seviyede tutacağız" açıklamasında bulundu.