Mansimov'dan Mehmet Ağar'a suç duyurusu

Ülkücü mayfa lideri Sedat Peker’in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında Mehmet Ağar'ın verdiği bir demeçte Mubariz Mansimov hakkında “Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu” demesinin ardından Mansimov suç duyurusunda bulundu.

Ağar, katıldığı bir başka programdaysa Mansimov için “Kendisi defalarca oraya gitmiştir herkes bilir, kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır” demişti.

Mübariz Mansimov'sa Mehmet Ağar hakkında "Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde; kendisinin "FETÖ Terör Örgütüne Üye olmak suçundan" yargılandığı davada kararın hukuken kesinleşmediğini belirten Mansimov, Anayasa ile teminat altına alınan masumiyet karinesinin ve hakkında kesin hüküm olmadan herkesin suçsuz kabul edileceğini içeren suçsuzluk karinesinin ihlali nitelikte bu beyanların kendisinin Adil Yargılanma Hakkını ihlal ettiğini iddia ederek Mehmet Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstinaf Mahkemesi, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını geçen hafta onanmıştı. Mahkeme, Gurbanoğlu’na verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırırken İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulamıştı.