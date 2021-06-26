Mansimov tartışma konusu olan fotoğrafa ilişkin konuştu: Ağar tanıştırdı

Avusturya'da kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortaklarından Bereket Öner'in 2 Kasım 2016'da Antalya'daki düğününde çekilen fotoğrafta son günlerin tartışmalı isimlerinin tamamı bir arada yer alıyordu.

Mübariz Mansimov, Lev Aslan Dermen, Sezgin Baran Korkmaz ve Mehmet Ağar'ın bir arada yer aldığı kareye ilişkin Mübariz Mansimov'dan açıklama geldi.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, Mansimov, düğün fotoğrafı tartışmalarına ilişkin, kendisini Sezgin Baran Korkmaz’la tanıştıran kişinin Mehmet Ağar olduğunu söyledi.

“Mehmet Ağar beni önce Sezgin Baran Korkmaz’la tanıştırdı” diyen Mansimov, “O düğünde de Sezgin Baran Korkmaz yanıma Lev Aslan Derman’ı getirip tanıştırdı" ifadesini kullandı.

Mansimov, “Ben zaten Ermenilerle iş yapmam. Lev Aslan Dermen’in Ermeni olduğunu öğrendiğimde ilişkimi kestim. Hatta kavga boyutunda tartıştım” dedi.

Lev Aslan Dermen’i tartakladığını iddia eden Mansimov, “Bu kişiyle hiçbir ortaklığım olmadı” diye konuştu.

Öte yandan Mansimov, Ağar ile ilgili bir girişimi olmadığını ancak marinaya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anlattı.