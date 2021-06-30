Mansimov davasında yeni gelişme: Ceza kaldırıldı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamaları sonrası gündemin üst sıralarına yerleşen Mansimov hakkında Cemaat davasında yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

"FETÖ" suçlaması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mansimov’un, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmiş, cezası ev hapsine çevrilmişti.

Cumhuriyet’ten Furkan Karabay'a konuşan Mübariz Mansimov’un avukatı Fatih Turhan, ise bu yasağın yaklaşık 3 ayın ardından kaldırıldığını belirtti.

Turhan, Mansimov’un İstanbul’dan çıkmamak şartıyla ev hapsi kararının kaldırıldığını ifade etti.

Peker, Mansimov hakkındaki "FETÖ" suçlamasının Mehmet Ağar ve Pelikan ekibi tarafından uydurulduğunu, sonrasında da Mansimov'un mallarına çöküldüğünü iddia etmişti.