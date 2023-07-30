Manşetten 'Bu ağaçlar bizim' diyen Sözcü arka sayfasını şirketin tam sayfa ilanına ayırdı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de halkın Akbelen Ormanı'nın katledilmesine karşı direnişi sürüyor.

Ormanda binlerce ağacı kesen Limak ve IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji bugün kamuoyuna "emekçilerin" ağzından seslendiğini iddia ederek "Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" ifadesinin yer aldığı bir ilan verdi.

Sözcü gazetesi ise Akbelen'de şirketin orman katliamını "Akbelen'de ağaçları kestiler, halka zulmettiler. Bu ağaçlar bizim, bu analar bizim" sözleriyle bugün manşetten verdi.

Ancak gazetenin arka sayfasına bakanlar şirketin kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı tam sayfa ilanıyla karşılaştı.

Yeniköy Kemerköy imzasıyla yayımlanan ilan metninde şu ifadeler yer aldı:

"Bizler 35 yıldır, evlerimize ekmek götürmek ve ailelerimize bakmak için gece gündüz demeden çalışan enerji ve maden işçileriyiz. Milas’ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu sese kulak verin! Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz. Bizler; Bu toprakların çocuklarıyız. Bu bölgenin insanlarıyız. İkizköy’ün, Çamköy’ün, Dereköy’ün, Türkevleri’nin, Milas’ın YK Enerji emekçileriyiz."