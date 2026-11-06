Manşetiz emekçileri Denizli'de patron Tahir Aygün’ün kapısına dayandı: 'Hakkımızı alacağız!'

İzmir’de yayın yapan Manşetiz haber sitesinden 14 Ekim akşamı hiçbir sözlü veya yazılı bildirim yapılmaksızın gerçeğe aykırı "Kod 48" gerekçesiyle işten çıkarılan 12 gazeteci, Patronların Ensesindeyiz (PE) İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı bünyesinde başlattıkları hak arama mücadelesini eylemle Denizli’ye taşıdı. Pamukkale Haber’in sahibi Tahir Aygün ve Mehmet Teke'nin patronu olduğu Manşetiz'de ödenmeyen maaşları, birikmiş yemek kartı ücretleri ve ihbar tazminatları için harekete geçen gazeteciler, Denizli Candoğan Meydanı’nda patron Tahir Aygün’ün kapısına dayanarak basın açıklaması

'Namus sözü verdiler, Kod 48 iftirasıyla çıkardılar'

Gazeteciler adına yapılan açıklamada, mayıs ayında yayın hayatına başlayan mecraya büyük emek verdikleri ve birçok çalışanın diğer iş tekliflerini reddederek Manşetiz’e geçtiği hatırlatıldı. Mayıs ayından itibaren maaş ve yemek kartı ödemelerinin aksatıldığı belirtilen açıklamada, patron Tahir Aygün’ün şartların düzeleceğine dair verdiği "namus sözü"ne rağmen 14 Ekim’de SGK mesajıyla, “İşe gelmedi” iddiasını içeren Kod 48 iftirasıyla işten çıkarıldıkları vurgulandı.

'Arabuluculuk sürecinde ödeme yapmayacaklarını söylediler'

Avukatları eşliğinde arabuluculuk sürecini başlatan emekçiler, patronların avukatları aracılığıyla alacak tablosunu istemelerine rağmen son görüşmede ödeme yapmayacaklarını beyan ettiklerini açıkladı. Kolay yoldan ihale alarak zenginleşmeye çalışmadıklarını, sadece gazetecilik mesleğini yapmayı hedeflediklerini belirten gazeteciler, 12 çalışan olarak haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

“Bizi gerçeği yansıtmayan Kod 48 lekesiyle işten çıkardılar. Bir aylık maaşımız, yemek kartı alacaklarımız ve ihbar tazminatlarımız ödenmedi. Ortada bir kriz varsa sorumlusu biz değiliz; patronlardır. Haklarımızı alana kadar yargı yolunu da kullanarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Gazetecilerin 5 acil talebi

Candoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde Manşetiz gazetecilerinin acilen karşılanmasını istediği talepler şu şekilde sıralandı:

Gerçeği yansıtmayan “Kod 48” lekesinin derhal kaldırılması,

Ekim ayı maaşlarının kuruşu kuruşuna ödenmesi,

Eylül ve ekim ayı yemek kartı ücretlerinin verilmesi,

Geçmiş dönem yemek alacakları ile resmi tatil fazla mesailerinin ödenmesi,

İhbar ve kıdem tazminatlarının eksiksiz teslim edilmesi.

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