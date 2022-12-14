Manş Denizi'nde göçmen botu alabora oldu: En az 4 ölü

İngiltere'nin Kent şehri açıklarında Manş Denizi'nde bir göçmen botunun alabora olması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada Manş Denizi'nde sabaha karşı 03.00 sıralarında göçmen botunun alabora olduğu ihbarının alındığını, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililer olayda 43 kişinin kurtarıldığını ve İngiltere'ye getirildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, kurtarılanların bir kısmı bottan, diğerleri ise sudan çıkarıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan botta yaklaşık 50 kişinin olduğu öne sürüldü.

İngiltere ve Fransa'nın ortak arama kurtarma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, olaya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Manş Denizi’nde bu sabah meydana gelen üzücü olaydan haberdar olduğunu ve sürekli bilgilendirildiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İngiltere sularında meydana gelen olayın farkındayız ve ilgili tüm kurumlar koordineli müdahaleyi destekliyor" ifadesi kullanıldı.

Resmi verilere göre, bu yıl 40 binden fazla düzensiz göçmen küçük botlarla Manş Denizi'ni geçti.