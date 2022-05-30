Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

11 Mayıs’ta Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis, lastiklerinin patlaması sebebiyle demir yüklü kamyona arkadan çarpmıştı.
İşçi servisinin kamyona çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 19 gündür hastanede tedavi gören Gamze Karakurt hayatını kaybetti. (İHA)