Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Haber Merkezi

11 Mayıs’ta Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis, lastiklerinin patlaması sebebiyle demir yüklü kamyona arkadan çarpmıştı.

İşçi servisinin kamyona çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 19 gündür hastanede tedavi gören Gamze Karakurt hayatını kaybetti. (İHA)

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