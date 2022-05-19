Manisa'da öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Sistemleri Bölümü Kontrol Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Karaçor'dan bir süre haber alamayan yakınları, dün saat 20.00 sıralarında, Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokak'taki evine gitti.

DHA'da yer alan habere göre, Yakınları Karaçor'u evde yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İncelemede Karaçor'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlamayan Karaçor'un kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, Karaçor'un bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Karaçor'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.