Manisa'da kadın cinayeti: Gelinini öldürdü, intihar etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Aytekin Elmacı (42), gelini Gülcan Elmacı'yı (20) av tüfeğiyle vurup intihar etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülcan Elmacı kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti, saat 13.30 sıralarında, Cin Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Gülcan Elmacı'ya 2 el ateş etti. Karın ve bacağından yaralanan Gülcan Elmacı, kanlar içinde yere yığıldı. Aytekin Elmacı, bu kez silahın namlusunu alnına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytekin Elmacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Gülcan Elmacı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulansa alındı.

Sağlık ekibine saldırdılar

Olayı haber alıp gelen Elmacı ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi, sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın camını kıran grup, 1 sağlık çalışanını da darp etti. Tedavisi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Elmacı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından saldırganın ve öldürülen kadının cenazeleri, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

Gülcan Elmacı'nın 1 çocuk annesi olduğu, eşi Bahattin Elmacı'nın yaralama suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.