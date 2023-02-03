Manisa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşi tarafından bıçaklandı

Manisa'nın Soma ilçesi Samsacı Mahallesi'nde Emre S. ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bıçaklandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Emre S., Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emre S.'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra "ne yaptığını hatırlamadığını" ileri sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.