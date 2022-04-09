Manisa'da işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yağcılı Mahallesi'nde M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine kazanın olduğu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A.S. ile işçiler Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) yaralı olarak ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)