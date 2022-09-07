Manisa’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı.

Çalışmaları ilişkin İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Şu anda yangın kısmen kontrol altında. Endişe edilecek bir durum yok” açıklamasında bulundu.

Manisa’nın Soma ilçesi aynı gün iki orman yangınıyla alevlere boğuldu. Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adil Mahallesi yakınlarında meydana gelen ilk yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, öğleden sonra 16.00 sıralarında bu kez Kızılören Mahallesi'nde ikinci bir yangın meydana geldi. Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 54 arözöz, 12 su tankeri, 7 yer ekibi, 10 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerle müdahale edildi. Öte yandan yangın bölgesinin yakınlarında bulunan mahallelerdeki bine yakın küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Öte yandan bölgede 2 adet gece görüş helikopteri ve yer ekipleriyle çalışmalar devam ediyor.

Kaplumbağalar alevlerden kaçamadı

Yangın sırasında alevler arasında kalan çok sayıda orman hayvanı yaşamını yitirirken alevlerden kaçabilen bir kaplumbağaya orman işletme ekipleri su dökerek hayata döndürmeye çalıştı. Bazı kaplumbağaların ise yangından kaçamadığı ve öldüğü görüldü. (İHA)